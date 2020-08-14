Тернопільщина увійшла до переліку регіонів зі значним поширенням COVID-19

Вісім адміністративно-територіальних одиниць через значне поширення COVID-19 віднесено до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки. Серед них: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області, м. Самбір Львівської області, м. Біляївка Одеської області, м. Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області, Кіцманський район Чернівецької області. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань ТЕБ та НС на засіданні 13 серпня. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степаном на брифінгу за підсумками засідання.

Відтак, на основі наявних епідеміологічних даних станом на 12 серпня до переліку регіонів зі значним поширенням COVID-19 відносяться Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

«Тобто це ті області, у яких на всій території перевищено показник виявлення нових випадків захворювання – 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. На території цих регіонів було визначено різні рівні небезпеки в залежності від епідемічної ситуації», — уточнив Міністр Максим Степанов.

Згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС в “червону зону” не потрапив жоден населений рункт чи район Тернопільської області.

До “помаранчевої зони” увійшли:

місто Чортків;

Тернопільський район.

В “жовтій зоні” опинились:

місто Тернопіль;

місто Бережани;

Бережанський район;

Гусятинський район;

Чортківський район.

У “зеленій зоні” перебувають:

місто Кременець;

Борщівський район;

Бучацький район;

Заліщицький район;

Збаразький район;

Зборівський район;

Козівський район;

Кременецький район;

Лановецький район;

Монастириський район;

Підволочиський район;

Підгаєцький район;

Теребовлянський район;

Шумський район.

Які обмеження діють у кожній із карантинних зон

“Зелена зона” передбачає:

маска або респіратор у громадських будівлях і транспорті;

не більше однієї особи на 5 кв. м у разі проведення масових заходів;

заповненість кінотеатрів і театрів на 50%;

перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях;

У “жовтій зоні” (плюс обмеження “зеленої”) заборонено:

відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають люди похилого віку (крім тих, які надають послуги кризово);

У “помаранчевій зоні” (плюс обмеження “жовтої” і “зеленої” зон) заборонені:

робота закладів розміщення (хостелів, турбаз), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів уночі;

планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);

прийом нових змін у дитячих таборах;

не більш ніж одна людина на 20 кв. м і не більш ніж 100 осіб на масових заходах;

У “червоній зоні” (додатково до заходів “зеленої”, “жовтої” і “помаранчевої”) заборонені:

робота громадського транспорту;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

відвідування освітніх установ;

робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

Карантинні обмеження згідно нового поділу вступають у силу з 17 серпня. Рішення про послаблення карантину в регіоні не може бути переглянуто раніше, ніж через 14 днів.

Для того, щоб регіон перебував у «зеленій зоні», середня кількість ПЛР-тестувань має бути не менша, ніж 24 на 100 тис. населення за 7 днів. А показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів не повинен перевищувати 40 випадків на 100 тис. населення. Також завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 не повинен перевищувати 50%.