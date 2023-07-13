У Бучачі влада незаконно ліквідувала два дитячих садки

Прокуратура вимагає визнати незаконними та скасувати рішення сесії Бучацької міської ради про ліквідацію двох закладів дошкільної освіти

Бучацькою окружною прокуратурою пред’явлено позови в інтересах держави про визнання незаконними та скасування рішень сесії Бучацької міської ради, якими припинено шляхом ліквідації дві юридичні особи – Бучацькі заклади дошкільної освіти Бучацької міської ради Тернопільської області (ясла-садки) «Дзвіночок» і «Теремок».

Встановлено, що вказані рішення не базуються на принципах забезпечення прав та інтересів дитини.

По проєктах спірних рішень не організовано та не проведено відповідних громадських слухань з метою урахування інтересів батьків та дітей, які відвідували освітні заклади, що суперечить чинним вимогам законодавства.

Господарським судом Тернопільської області відкрито провадження.

Окрім того, за клопотанням прокурора судом вжито заходів щодо забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти реєстраційні дії щодо припинення юридичних осіб вищевказаних комунальних закладів.