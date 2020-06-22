Сергію Притулі – 39: ТОП-10 маловідомих фактів про ведучого

Сьогодні, 22 червня, ведучий Нового каналу Тернопільський Сірий – Сергій Притула святкує своє 39-річчя. Здавалося б, за всі роки роботи Притули на ТБ глядачі дізналися про улюбленого ведучого все, що лише можна було дізнатися. Тому пропонуємо вам добірку маловідомих фактів про Сергія, які точно вас здивують

Про Сергія Притулу написали книгу

А було так. Ще в 2011 році на радіо Нової Зеландії пройшов конкурс, переможець якого отримав сумнівний приз – поїздку в Україну з метою секс-туризму. Дізнавшись про це, Сергій Притула ініціював акцію у відповідь, що отримала назву «На Зеландію!» Передати новозеландцям «привіт» від України поїхав письменник і мандрівник Максим Кідрук. Все це Кідрук описав у своїй книжці «На Зеландію!»

Сергій Притула навчався в Малій Академії Наук України.

У 1997 році зайняв друге місце в Україні на захисті наукової роботи.

Одного разу Сергія Притулу забрали у поліцейський відділок

Історія сталася в Луганській області, де Сергій перебував із волонтерською місією. Випадково військові на одному з блок-постів області, не впізнавши Притулу, викликали поліцію через відсутність у ведучого документів, що встановлюють особу. Та все закінчилося благополучно!

Притула – великий меломан.

Іноді перед початком зйомок «Хто зверху?», «Діти проти зірок» та інших проектів, які створює Новий канал, Сергій просить увімкнути музику на майданчику. Також ведучий любить послухати її в машині.

– Я зазвичай коли їжджу, слухаю радіо, – говорить Притула. – Навіть інколи не знаю імен і прізвищ тих, хто співає. Просто подобається пісня, і я їду й підспівую.

Дружина Сергія Катерина придумала кумедне прізвисько чоловіку

– Я взагалі-то не люблю оцих пискливих звернень, але є одне… – зізнається Сергій. – Коли я роблю якісь правильні речі, і вони поліпшують життя моєї сім’ї, приходжу потім додому, а мене дружина зустрічає на порозі і каже: «Прийшла моя Вумна Вутка».

Сергій Притула не вміє кататися на велосипеді.

Цей дивовижний факт Притула кілька разів озвучував в ефірі шоу «Хто зверху?», яке показує Новий канал.

В університеті Притулу мало не вигнали за місяць до отримання диплома.

Це могло статися через те, що майбутній ведучий був ватажком студентського мітингу.

Після переїзду до Києва Сергій Притула орендував квартиру разом з учасниками гурту СКАЙ.

– Ми жили на вулиці Патріса Лумумби (зараз – Іоанна Павла II) тусовкою з групою «СКАЙ», і там, звісно, був дурдом! – сміється ведучий.

Сергій – шанувальник знаменитих актрис Віри Фарміги та Кетрін Винник.

Обидві актриси мають українське походження і досягли успіху у своїй справі, а це – привід для гордості! Сергій Притула нещодавно зізнався, що мріє запросити їх на концерт «Вар’яти-шоу» під час гастролей по США та Канаді.

Одного разу в молодості Сергій Притула мало не одружився на спір.

Ми вітаємо Сергія з днем народження і бажаємо йому багато натхнення, сил, міцного здоров’я, гарного настрою та благополуччя в родині!