У Чортківській громаді 20 укриттів визнали непридатними

Протягом вихідних у Чортківській громаді шість робочих груп, до котрих входили працівники Чортківської міської ради, Чортківський районний відділ поліції ГУНП в Тернопільській області та Чортківське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області перевіряли всі укриття громади на доступність та якість. Робочі групи проводили обстеження на підставі розпорядження міського голови Чорткова.

Основна увагу під час обстежень приділяли забезпеченню доступу людей до захисних споруд та найпростіших укриттів. Також серед важливого – наявність електрики, системи вентиляції, води, санітарні умови.

Робочі групи складали акти оперативного огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття людей, де вказували загальну характеристику об’єкту, забезпечення маркуванням та покажчиками, забезпечення цілодобового доступу, контакти відповідальної особи тощо.

Представники міської ради, поліції та ДСНС відвідали 225 багатоквартирних будинків. У 45 із них не змогли провести обстеження (голова ОСББ не відповідав, ніхто із жителів будинку не вийшов, доступу до укриття не було), ще у семи будинках жителі не допустили робочу групу до огляду, а 20 укриттів визнали непридатними до використання. Інші обстежені укриття у задовільному стані та придатні до використання, представники робочих груп відразу вказували на те, що потрібно виправити.

Окрім того, робоча група обстежила 38 загальнодоступних найпростіших укриттів, з них 25 працюють цілодобово, 9 – згідно із графіком (йдеться про укриття у деяких магазинах та установах, яка мають певні години роботи), 2 – зачинені (у зв’язку із закриттям магазинів), 1 тимчасово не працює (ремонт), в 1 укриття не допустили до огляду.

Також у Чортківській громаді обстежили дев’ять протирадіаційних укриттів, з них 8 визнали обмежено придатними, 1 – зачинене.

Перевірте за інтерактивною картою, де розташоване найближче до вас найпростіше укриття – https://cutt.ly/lwwGmPX3 , а також протирадіаційне укриття – https://cutt.ly/5wwGQvCa