Підрив Каховської ГЕС прирівнюється до підриву атомної бомби, – Віталій Селик

Окупанти підірвали Каховську ГЕС. В кращих традиціях дєдивоєвалі. Зібрав трохи інформації, чим це загрожує і що буде далі.

Це призведе до страшних екологічнихо, економічних, та техногенних наслідків. А сам воєнний злочин прирівнюється до підриву атомної бомби, чи АЕС.

Ну хоч цього разу підірвали пустою, а не зі своїми солдатами на автодорожній частині, як тоді у 1941 на ДніпроГЕС. Нагадаю, це не сильно вплинуло на темп наступу нацистів.

❓Чим же загрожує нічний вибух?

(Частково цитую Дарса Вільдеранга – посилання в коментарях)

Моделювання найгіршого випадку руйнування росією дамби показує(якщо підірвані всі шлюзи на ширині 200 метрів), що найбільше затоплення відбудеться на лівому (південно-східному) березі річки.

За інформацією гауляйтера Нової Каховки – зруйновано 11 із 28 прольотів греблі. Тобто орієнтовно ширина пробою – 177 метрів.

Хвиля висотою 4 – 5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин. Після цого почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4 – 5 днів – підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені, і коли хвиля дійде до них, це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв.

Перешийок в кінці затоки за межами дельти Дніпра(Кінбурнська коса) буде сильно затоплений і майже повністю затоплений, хоча це почнеться приблизно через 50 годин після прориву дамби.

За інормацією, Укргідроенерного – за 4 дні водосховище буде спрацьоване – тобто витече вся акамульована вода і залишиться тільки природнє русло Дніпра.

❗️Женевська конвенція

Знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції, але росія вже систематично порушує Женевську конвенцію під час своєї незаконної війни в Україні.

Руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії, згідно Статті 56 Додаткового протоколу I 1977 року.

🆘 Вторинні наслідки:

❗️Запорізька АЕС

Імовірно відбудеться припинення подачі охолоджувальної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.

❗️Північно-Кримський канал

Знову припиниться постачання води до Криму. Просто, постріл собі в ногу. Вони ж довго збиралися там лишатися. Чи ні?

❗️Меліорація Таврії і Каховський канал

Зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області при чому в основному на окупованих землях. Не ясно, чи відбувається зараз там обробка, але без води вона точно втратить сенс.

Без питної води залишаться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ.

❗️Заводи

Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.

❗️Екологія – найстрашніше!

Одномоментне зменшення води у величезному водосховищі призведе до мало-передбачуваних екологічних наслідків: загибель великої кілкості риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону.

⭕️ З іншого боку відкриється піщане дно і ми отримаємо нову пустелю з усіма кліматичними наслідками, як то зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури у регіоні. А відповідно більших ризик посухи на полях центру і півдня України.

🏗 За умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення греблі може піти від 1 до 3 років. За інформацією Укргідроенерго станція відновлюенню не підляє. Скоріше за все – мається на увазі, що потрібно буде будувати греблю від фундаменту.

Треба багато часу не тільки на бетонування основної споруди, але і на реконструкцію берегових укріплень і подальше контрольоване наповнення чаші водойми. Це все тривалий процес.

Весь цей час ми будемо пожинати екологічні та технологічні наслідки цього злочину.

👉 Хтось скаже, що можливо було б добре залишити вже як є – тим паче відкриється історичний Великий Луг. Але на жаль природа і економіка України за майже 70 років роботи станції та існування великого водосховища пристосувалися до існування з ГЕС.

Відсутність води у Каховському морі призведе до осушення полів півдня України з подальшим запустеленням. Доведеться закрити Запорізьку АЕС і десятки(якщо не сотні) крупних заводів, які не матимуть достатньої кількості води та електроенергії для виробничих процесів.

Відповідно населення масово виїде з цього регіону через неможливість жити у важких кліматичних умовах і через відсутність води і робочих місць.

Тому вся надія на Сили оборони і західних партнерів, які допоможуть якнайшвидше звільнити Нову Каховку і приступити до відновлення ГЕС і Каховського моря.

Віталій Селик