У Чортківській районній лікарні закрили рентгенкабінет. Чутки. Реальність. Фактаж…

До редакції районної газети «Голос народу» вже неодноразово зверталися люди, які зіткнулися з неабиякими незручностями в потребі проходження флюорографії. Як мовляли, з невідомих для них причин перестав функціонувати рентгенкабінет, що знаходився на першому поверсі Чортківської центральної районної комунальної лікарні.

Фото Тетяни Лякуш

Вагому проблемність щодо цього, як свідчили, зазнають ургентні хворі, особливо ті, які потрапляють в приймальне відділення лікарні у вихідні. Для проведення рентгенологічного дослідження таких пацієнтів направляють (везуть) на сьомий поверх поліклініки, а при цьому, можливо, втрачається дорогоцінний час термінової допомоги…

Фото Максима Огородника

За роз’ясненням даної ситуації ми, кореспонденти, звернулися до головного лікаря Чортківської ЦКРЛ Романа ЧОРТКІВСЬКОГО, на що отримали доволі обґрунтовану відповідь:

– На часі всі рентгенологічні дослідження проводяться на сьомому поверсі районної поліклініки, де є кабінети і плівкової флюорографії, і цифрового рентгену, і рентгеноскопії. Масовий скринінг хворих проводиться на цифровому флюорографі (знімки читаються на відстані методом комп’ютерного збільшення в кілька разів). Крім того, в стаціонарі функціонує пересувний рентгенапарат, в операційній – ЕОП (електронно-оптичний перетворювач), за допомогою якого проводяться складні операції (тобто увесь процес оперування лікарі відстежують на екрані). Плюс до цього ми отримали (гуманітарна допомога) ще один пересувний апарат і вже привезено електронний перетворювач, який потрібно лише змонтувати.

Так, у лікарні на першому поверсі функціонував рентгенкабінет для ургентних хворих, але його діяльність, запевняю, припинена лише тимчасово. В скорім часі він буде облаштований в іншому приміщенні приймально-діагностичного відділення лікарні. А тому (попередньому) буде змонтовано і встановлено ангіограф (для проведення коронарографії у людей з інфарктом, стенокардією). Ангіограф – це унікальний апарат, на якому видно усю карту судин потрібного органу чи частини тіла. За допомогою цього сучасного методу діагностики можна продіагностувати і ліквідувати будь-яку патологію судин людського організму. Слід зазначити, що згідно з вимогами Національної служби здоров’я України без цього апарату лікування неможливе. На часі лише чекаємо на рішення чергової сесії районної ради щодо оренди вказаного приміщення.

Окрім того, в неврологічному відділенні районної лікарні (що в смт Заводське) є стаціонарний рентгенапарат, на якому проводиться обстеження рентгенографії хворих ендокринологічного та неврологічного відділень. Там же завершується монтаж апарата ядерного магнітного резонансу. Без комп’ютерного томографа (який функціонує вже кілька років у нашій поліклініці) і ядерного магнітного резонансу (знову ж таки згідно з вимогами НСЗ України) не можливо лікувати інсульти, черепно-мозкові травми; проводити діагностику пухлин голови, кісток, органів грудної та черевної порожнин.

Запевняю, проблем із рентгенологічним і комп’ютерним обстеженнями у Чортківській ЦКРЛ немає. Є лише тимчасові незручності, з приводу яких, як головний лікар, приношу свої вибачення. В скорім часі все наладиться і стане, як-то кажуть, на свої місця.

До слова, в ЗМІ з’явилося декілька інформаційних статей, щодо затвердження Кабміном переліку опорних закладів охорони здоров’я України: ІІ рівня – Тернопільська обласна університетська лікарня, Тернопільська міська № 2 і Чортківська ЦКРЛ (лікарні інтенсивного лікування); а також І рівня – Тернопільська міська № 1, Кременецька і Бережанська ЦКРЛ.

Джерело: Чортків City