Районна лікарня на Тернопільщині з першої хвилі «ковідних» закладів отримає сучасний переносний рентген-апарат

Козівська центральна районна лікарня 10 серпня замовила мобільну рентгенівську систему IMAX 1010 V вартістю 350 тис. грн. Товар поставить ТОВ «Мед Ексім» до десяти робочих з моменту підписання договору.

Медики зможуть використовувати рентген-апарат під час виїздів або ж легко переносити в лікарні. Він дозволяє робити знімки пацієнта в будь-якому положенні. Нагадаємо, Козівська центральна районна лікарня входить до переліку закладів, які приймають хворих на коронавірус.

Закупівлю здійснили за спрощеною процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

Це не перший мобільний рентген-апарат, придбаний протягом карантину в Тернопільській області. На початку квітня модель IMAX 102 вартістю 197 тис. грн замовила Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня.

Компанія «Мед Ексім» зареєстрована 2012 року в Києві, спеціалізується на продажі медичних товарів. Власницею фірми є мешканка Чернігівської області Ганна Бублик. Їй також належить частина ветеринарної компанії ТОВ «Нова Вет».

Протягом 2019-2020 років підприємство «Мед Ексім» отримало державних замовлень на 105 млн грн, в основному на постачання медичного обладнання.

Протягом березня-червня у Тернопільській області спрямували 67,5 млн грн для подолання коронавірусу. При цьому найбільше коштів виділили на медичне обладнання – понад 55% від загальної суми. Також вирізняється сума закупівель фармацевтичної продукції, тобто ліків – понад 12%, прилади для перевірки фізичних характеристик (термометри та аналізатори для лабораторій) – ще 5% і приблизно 4,5% пішло на різноманітні засоби дезінфекції.