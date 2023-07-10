Сезон боротьби з отруйним борщівником на Тернопільщині у розпалі

Дорожники знищують отруйний борщівник вздовж державних автошляхів на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області. Небезпечну рослину повністю скошують, аби вона не загрожувала безпеці учасників дорожнього руху.

Через те, що сік рослини викликає сильні опіки, її зрізають за допомогою спецтехніки: мульчерів та тракторів. Дорожники не контактують з борщівником у роботі і ми просимо учасників дорожнього руху триматися подалі не спецтехніки, яка його скошує.

У фокусі уваги зараз – автомобільні дороги Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів та Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач, якими невдовзі будуть ухатися паломники на Всеукраїнську прощу в Марійський духовний центр у селі Зарваниця, а також траса Р-26 Острог – Кременець – Радивилів. Шляховики знищують отруйний борщівник, скошують траву у смугах відведення автомобільних доріг, приводять до ладу придорожню інфраструктуру.