У Чорткові відкрили сквер та пам’ятний знак на честь президента Польщі Леха Качинського та його дружини
Під час церемонії зачитади звернення до учасників заходу від президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського, прем‘єр–міністра Матеуша Моравецького та президента права та правосуддя Ярослава Качинського.
«Смоленська катастрофа – це і українська трагедія. Адже в авіатрощі українці втратили справжнього друга нашої держави. Президент Лєх Качинський завжди підтримував незалежну України, вірив у її перспективу і лобіював інтереси українців на міжнародній арені.
Після 12 років з часу Смоленської трагедії ми вшановуємо президентське подружжя на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, бомбардування українських міст, масових вбивства та катувань мирних жителів. І згадуємо пророчі слова покійного президента Польщі Лєха Качинського, сказані ним у Тбілісі у 2008 році про масштаби російської агресії, він казав: «Сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а пізніше, можливо, прийде час і на мою країну, на Польщу». Це «завтра» для України вже прийшло повномасштабною війною 24 лютого 2022 року.
І сьогодні, коли Україна героїчно дає відсіч російському агресору, Польща з нами у цьому протистоянні. Прихисток наших громадян, військова допомога, санкційний тиск на рф – ось конкретні прояви польсько-українського союзу. Ця єдність – наша спільна сила», – зазначив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Роботи щодо відкриття скверу фінансувала громадська спілка «Міжнародне товариство польських підприємців в Україні». Відомо, що ця спілка протягом років є партнером Чортківської міської ради та фінансує чимало соціальних ініціатив. Спілка хоче, щоб цей сквер став символом співпраці України та Польщі.