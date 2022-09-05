09:16 | 5.09.2022
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У Чорткові відкрили сквер та пам’ятний знак на честь президента Польщі Леха Качинського та його дружини

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Під час церемонії зачитади звернення до учасників заходу від президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського, премєрміністра Матеуша Моравецького та президента права та правосуддя Ярослава Качинського.

«Смоленська катастрофа – це і українська трагедія. Адже в авіатрощі українці втратили справжнього друга нашої держави. Президент Лєх Качинський завжди підтримував незалежну України, вірив у її перспективу і лобіював інтереси українців на міжнародній арені.

Після 12 років з часу Смоленської трагедії ми вшановуємо президентське подружжя на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, бомбардування українських міст, масових вбивства та катувань мирних жителів. І згадуємо пророчі слова покійного президента Польщі Лєха Качинського, сказані ним у Тбілісі у 2008 році про масштаби російської агресії, він казав: «Сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а пізніше, можливо, прийде час і на мою країну, на Польщу». Це «завтра» для України вже прийшло повномасштабною війною 24 лютого 2022 року. 

 І сьогодні, коли Україна героїчно дає відсіч російському агресору, Польща з нами у цьому протистоянні. Прихисток наших громадян, військова допомога, санкційний тиск на рф – ось конкретні прояви польсько-українського союзу. Ця єдність – наша спільна сила», – зазначив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. 

Роботи щодо відкриття скверу фінансувала громадська спілка «Міжнародне товариство польських підприємців в Україні». Відомо, що ця спілка протягом років є партнером Чортківської міської ради та фінансує чимало соціальних ініціатив. Спілка хоче, щоб цей сквер став символом співпраці України та Польщі.

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