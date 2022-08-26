Ворожі ІПСО. Як виявити та протистояти? – у Тернополі навчатимуть навичкам критичного мислення

Навички критичного мислення та зростання спроможностей до опору ворожій пропаганді отримають учасники та учасниці навчальних заходів “Ворожі ІПСО. Як виявити та протистояти?”, котрі відбудуться у Тернополі з 5 по 10 вересня.



Якщо ви живете в Україні, споживаєте медіаконтент і користуєтеся соцмережами, то обов’язково стикаєтеся із інформаційно-психологічними спецопераціями (ІПСО), які ворог реалізує в мережі Інтернет. Якщо ви журналіст(ка), блогер(ка) чи викладач(ка) і створюєте контент чи навчаєте інших, обов’язково маєте орієнтуватися у термінології сучасних інформаційних воєн та вміти перевіряти факти і відрізняти їх від фейків.



На тренінгах ми розберемо суть ІПСО, про те, як ворожі ІПСО потрапляють в наш інформаційний простір та поширюються, розберемо кілька прикладів ІПСО, які ворог реалізує в Україні прямо зараз, пошукаємо «зраду» та «зрадників» і, звичайно, поговоримо про те, як захиститися від ворожого впливу в Інтернеті.



Тренінг проводять Марія Яремчук та Алла Мегель – військові журналістки, експертки із медіабезпеки та медіаграмотності, авторки навчального посібника «Ворожі ІПСО. Як визначити та протистояти?», авторки тренінгового курсу «Інформаційна безпека для фронтових добровольчих формувань» (2016 р.).



Тривалість тренінгового заходу – 3 год.



Місто проведення – м. Тернопіль.



Дати тренінгів 5-10 вересня.



Місце і час проведення з огляду на військові реалії будуть повідомлені учасникам і учасницям після формування груп із врахуванням побажань та безпекової ситуації.



Вік учасників/учасниць – від 18 р.



Участь у заходах безкоштовна.



Заходи проводяться за підтримки міжнародного благодійного фонду «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив»



Проєкт «Ворожі ІПСО. Як виявити та протистояти?» відбувається в межах реалізації проєкту #ZMINA_2_0 “Субгранти для культурних проєктів” фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації є виключною відповідальністю ФОП Яремчук М.В. і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

#EU4USociety #ПрямуємоРазом #MovingForwardTogether

Реєстрація з посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVPUrMSHFLpRIzqDSDOP8f53OSA7ubUzdNlxfw7YCSKrmtfw/viewform