У Чорткові висадили першу алею у парку Небесної Сотні

У Чорткові з нагоди Дня міста представники духовенства, влади, громадськості посадили першу алею у парку, який створений на честь Героїв Революції Гідності. У заході взяли участь депутати від фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

– Два роки у тому на сесії міської ради проголосували за створення у нашому місті парку Небесної Сотні. Ми як учасники Майдану, звісно, підтримали таку патріотичну ініціативу. Оскільки у центрі Чорткова є парк, вирішили облаштувати парк Небесної Сотні у найбільш густонаселеному мікрорайоні міста. Там є багатоповерхівки, але відпочинкової зони для сімейного дозвілля немає. До Дня міста посадили перші декоративні дерева. Відтак із цією алеєю почали облаштовувати парк Небесної сотні, – розповідає голова фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» в Чортківській міській раді Олександр Хотюк.

За словами Олександра Хотюка, проводяться комплексні роботи, аби популяризувати історію славетного міста Чорткова, вшанувати подвиги Героїв усіх часів.

«У нашому місті відбувалися важливі історичні події, серед них – Чортківська офензива, яка вважається однією з найзначніших військових наступальних операцій, здійснених Галицькою армією у 1918-1919 роках. 25 тисяч українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Історія нашого краю розповідає про неймовірну відвагу воїнів УПА, Січових Стрільців. Зараз ми бачимо, як сформувалося нове покоління Героїв України. На честь Небесної Сотні у місті названа центральна площа, тепер започаткували парк. Максимально підтримуємо воїнів, які служили на сході. У міській раді є проекти, над якими працюємо спільно на всіх рівнях – це виділення земельних ділянок, фінансової допомоги. Є постійно діючі програми, які передбачають надання консультативної підтримки. Дуже часто приходять ветерани АТО, пробуємо виділити матеріальну допомогу. Паралельно ведеться робота щодо облаштування військової інфраструктури. Одне з ключових питань у цьому контексті – це військова частина, що у Чорткові. Народний депутат України Олег Барна веде активну роботу у цьому напрямку, а депутати від нашої фракції у міській раді часто ініціюють виділення співфінансування та інші питання. Тобто робота ведеться на всіх рівнях», – зазначає Олександр Хотюк.