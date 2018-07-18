На території Варшавського мікрорайону відкрився відділ продажу квартир

17 липня на території Варшавського мікрорайону, що будує компанія Креатор-Буд у Тернополі, розпочав свою роботу відділ продажу квартир. Відтепер усю необхідну інформацію про житло у Варшавському мікрорайоні, що зводиться на Підволочиському шосе, можна отримати безпосередньо на місці будівництва .

У цей час розпочаті роботи зі зведення четвертої черги Варшавського мікрорайону.

Згідно проекту новий мікрорайон матиме власний дитячий садок та початкову школу для дітей. Будуть у новозведеному Варшавському мікрорайоні інтерактивні тематичні дитячі та спортивні майданчики з сучасним м’яким покриттям, затишний сквер та духовний центр.Також передбачений спортивний комплекс. Мешканці, які проживатимуть тут, матимуть можливість відвідувати торгово-розважальний комплекс з промтоварним та продуктовим гіпермаркетом, що теж функціонуватиме на території мікрорайону. Заплановані у комплексі також відділення банку, пошта, салон краси, ремонт одягу та взуття, аптеки, хімчистка та інші приміщення громадського призначення.

Європейська архітектура, панорамні вікна, енергозберігаючі технології, кольорова гама будинків, зручна для орієнтації в просторі.

Нова тролейбусна та автобусна лінія забезпечить зручне транспортне сполучення з сусідніми вулицями мікрорайону (вул. 15 квітня, Протасевича, Сахарова, Корольова).

Поруч Варшавського мікрорайону запроектований новий автовокзал.

Детальну інформацію щодо придбання квартир у Варшавському мікрорайоні можна отримати у центральному офісі відділу продажу квартир, що у Тернополі за адресою Листопадова, 1 з 8.00 до 17.00 год., та у новому відділі продажу , що працюватиме на території будівництва

(Підволочиське шосе – поруч Збаразького кільця) з 9.00 до 19.00 год. щодня, окрім суботи і неділі.

Інформація за телефоном 52-70-07 та 097 3 52 70 07