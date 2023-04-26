У Чорткові з’явилися нелегальні електросамокати

Нещодавно на вулицях Чорткова з’явились електросамокати. Працюють вони за такою ж схемою, як і у інших містах – завантажуєте додаток, оплачуєте та користуєтесь. Це стало несподіванкою для містян, а тим паче – для міської влади, оскільки встановили їх абсолютно без жодних дозвільних документів.

Чи не відразу після появи електросамокатів у нашому місті, у деяких групах у соціальній мережі Facebook поширювали фейки, мовляв, «у Чорткові за сприяння Володимира Шматька запрацював прокат електросамокатів». Справжніх власників бізнесу вдалось доволі швидко встановити, вони – із Хмельниччини. І вже днями міський голова Чорткова Володимир Шматько зустрівся із підприємцями, які власне і вирішили розширити свій бізнес на територію нашого міста. Очільник громади в особистій розмові чітко наголосив на тому, що спершу необхідно було отримати дозвіл від виконавчого комітету Чортківської міської ради на надання таких послуг, а лише тоді розставляти самокати по місту.

Більше того, виходячи із досвіду великих міст, де оренда електросамокатів існує вже давно, дуже важливим є врегулювання питання стоянки цього виду транспорту, аби він не заважав пішоходам. Це ж прописано і у Правилах благоустрою Чортківської громади, порушення яких відповідно до 152 статті КУпАП тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 грн і на посадових осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 грн.

Місцева влада радо вітає новий бізнес у Чортківській громаді, втім все повинне відбуватись виключно у рамках правового поля. За порушення Правил благоустрою на підприємця буде складено протокол про адміністративне правопорушення. І аж тоді виконком розглядатиме заяву про дозвіл на надання послуг з оренди електросамокатів, яку лише після розмови із міським головою написав підприємець із Хмельниччини.

Нагадаємо: електросамокати, моноколеса та інші персональні засоби пересування в Україні законодавчо визнали транспортними засобами. Це перший крок до зміни Правил дорожнього руху (ПДР) заради врегулювання використання такого транспорту, зокрема заборони руху по тротуарах.

У той же час в багатьох містах Європи забороняють сервіси оренди електросамокатів через суттєве збільшення кількості аварій, а також постраждалих і навіть загиблих внаслідок зіткнення людей.