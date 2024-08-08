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У двічі зменшили вартість Зарубинського спиртового заводу на приватизаційному аукціоні

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15 серпня 2024 року запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод».

ℹ️ Це діюче підприємство, основним видом діяльності є виробництво біоетанолу, має потужну виробничу базу та значний потенціал розвитку.

✔️До складу об’єкта входять: адміністративний будинок, склади, швейний цех, апаратне відділення, дріжджово-бродильне відділення, ГРП, механічні зерносклади, помольне відділення та інші допоміжні будівлі, а також, 27 одиниць транспорту та спецтехніки, спеціалізоване габаритне обладнання (бродильні чани, ємності, бункери зернові, цистерни спиртові, цистерни ефірні, мазутні ємкості, випаровувач, ваги 15 т, ваги 25 т тощо).

💰Стартова ціна— 109 567 869,22 грн;
⌛ Кінцевий строк подання цінових пропозицій — 14 серпня, 20:00;
📅 Дата аукціону — 15 серпня 2024 року; http://surl.li/lomdtg
📍 Локація — Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці (28 км від Тернополя)

Долучайтеся до аукціонів з приватизації державного майна для підтримки економіки України та Сил оборони!

🇺🇦 Інвестуйте в нашу спільну Перемогу!

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