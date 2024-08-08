У двічі зменшили вартість Зарубинського спиртового заводу на приватизаційному аукціоні

15 серпня 2024 року запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод».

Це діюче підприємство, основним видом діяльності є виробництво біоетанолу, має потужну виробничу базу та значний потенціал розвитку.

До складу об’єкта входять: адміністративний будинок, склади, швейний цех, апаратне відділення, дріжджово-бродильне відділення, ГРП, механічні зерносклади, помольне відділення та інші допоміжні будівлі, а також, 27 одиниць транспорту та спецтехніки, спеціалізоване габаритне обладнання (бродильні чани, ємності, бункери зернові, цистерни спиртові, цистерни ефірні, мазутні ємкості, випаровувач, ваги 15 т, ваги 25 т тощо).