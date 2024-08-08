18:52 | 8.08.2024
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Міська рада виділила понад 5,5 млн гривень на школи та садочки

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8 серпня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про використання коштів бюджету розвитку.

Рішенням спрямовано кошти у сумі понад 5, 5 млн гривень на потреби у школах та садочках Тернопільської громади. Зокрема, спрямовано 2 343 000 грн придбання основних засобів та здійснення капітальних ремонтів – усунення аварійних ситуацій в закладах дошкільної освіти №№ 4, 10, 16, 19, 23, 26, 36.

Ще 3 243 600 грн спрямовано для здійснення капітальних ремонтів – усунення аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти:

  • Тернопільська ЗОШ №4;
  • Тернопільська ЗОШ №13 ім. Андрія Юркевича;
  • ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19;
  • Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети;
  • ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23;
  • ТЗОШ І-ІІІст. №26 ім. Дмитра Заплітного;
  • ТЗОШ І-ІІІст. №27 ім. Віктора Гурняка;
  • ТПШ №2.

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