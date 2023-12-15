Нарешті Тернопільська міська рада побачила, що в країні війна і трішки зарухалась для допомоги силам оборони. Про це розповідає одна з організаторів акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” Ольга Тимошенко. Але вона здатна на більше! Ми це знаємо і тому вимагаємо – НЕ ЗУПИНЯТИСЬ, – каже Ольга.

Нещодавно відбулася зустріч ініціативної групи “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” з представниками Тернопільської міської ради. Був присутній і міський голова Сергій Віталійович Надал. З словами Ольги Тимошенко, представники ініціативної групи є відкритими до діалогу, спрямовуючи всі свої зусилля на покращення забезпечення військовослужбовців.

Ось основні тези, які коротко характеризують зустріч:

1. Після автопробігів та акцій під МР спостерігається збільшення допомоги силам оборони, хоча до можливого максимуму ще далеко та і є питання до звітності.

2. ⁠Зустріч можемо вважати початком діалогу, бо такі зустрічі нам тепер пообіцяли регулярно, не рідше ніж раз в місяць. Тому ми будемо ставити незручні питання міським чиновникам і намагатись якомога більше коштів спрямувати для ЗСУ, не завдаючи шкоди при цьому інфраструктурі міста та виплатим заробітних плат вчителям, лікарям і тд.

На відео є запис всього спілкування (моменти без звуку – це теми та дані, які не можна розголошувати).