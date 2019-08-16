У Козові для школярів запровадили особливий дрес-код

Перша школа Козови розпочне роботу з Першого дзвінка 2 вересня. Свято відбудеться на подвір’ї школи о 9:30 год.

Школярів тут чекають вдягненими відповідно до чітко визначеного дрес-коду:

Учні 2-их класів мають вбратися в одяг червоного кольору (або червоний елемент одягу). Для третьокласників визначили синій колір, а для учнів 4-их класів – зелений колір. 5-ті класи – фіолетовий колір, 6-ті класи – жовтий, 7-мі класи – блакитний, 8-мі класи – оранжевий колір, 9-ті класи – салатовий , 10-ті класи – білий. Першокласники та 11-класники мають прийти у вишиванках.