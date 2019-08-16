На Тернопільщині чоловіка катували праскою

Били дерев’яною палицею та катували розпеченою праскою. Двоє жителів Монастириського району намагалися випитати у свого односельчанина інформацію про втрачений золотий ланцюжок.

“Допит” відбувався після розпиття спиртних напоїв. Двоє чоловіків прийшли до свого товариша відпочити за пляшкою. Один із них вийшов на вулицю на кілька хвилин, а після того, як повернувся, його друзі почали звинувачувати у крадіжці золотого ланцюжка.

53-річний чоловік стверджував, що жодних цінних речей з помешкання не брав, тому співрозмовники вирішили необхідну інформацію вибити палицею та катуючи увімкненою праскою.

Після жорстоких розмов потерпілий зміг вийти з будинку знайомого і пішов до сусідки, якій розповів про те, що трапилось, а після того знепритомнів. Уже жінка викликала швидку допомогу та поліцію.

Підозрюваних у нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронці затримали. Це місцеві мешканці 1978 та 1976 років народження. Вони у скоєному зізналися. Один із них уже притягувався до відповідальності за вбивство з необережності.

Потерпілого бригада «швидкої» госпіталізувала в реанімаційне відділення з тілесними ушкодженнями та множинними термічними опіками тіла. Його стан стабільно важкий.

Триває слідство згідно зі статею 121 частина 2 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб.