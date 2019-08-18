Чортків на три дні став байкерською столицею Західної України

Від п’ятниці вечора спокій нашого міста розриває рев більше сотні мотоциклів, за кермом яких суворі бородаті дядьки, здебільшого у чорному, у багатьох руки в тату. Це у Чорткові з 16 по 18 серпня проходить традиційний фестиваль – мото-рок-пікнік, на який з’їжджаються прихильники «залізних коней» з різних куточків України і не тільки, – пише Чортків.City.

По обіді суботи зустрічаємо їх на площі Героїв Євромайдану, де вони зупинилися для спільної фотосесії біля пам’ятника Шевченку, але залюбки дозволяли робити містянам селфі на фоні своїх мотоциклів. Журналістами Чортків.City помічено тут від мініатюрної Honda з двигуном від бензопили – до потужних і крутих Harley Davidson і Honda Gold Wings, ціна яких в межах 10-20 тис. у. о.

Що ж тут відбувається – поцікавилися ми в організатора фестивалю Артура Марунова, представника Чортківського відділення мотоклубу Lion MC.

– Кілька років тому у Чорткові учасниками мотоклубу Lion MC – одного з найбільших і найстарших в Україні – була започаткована традиція проведення рок-фестивалю спільно з міською радою, яка підтримує наш рух.

Ми його називаємо рок-пікнік, тому що в тут відбувається не тільки з’їзд байкерів, а й потужний рок-концерт за участю цікавих колективів, яких більше ніде не побачите, крім таких фестивалів.

Локація – Чортківський замок, але окремі заходи проводимо у міському парку, виїжджаємо в Бичківці, де є хороша місцина.

– Скільки сьогодні з`їхалося до Чорткова байкерів? Звідки вони і які найкрутіші машини?

– Точно не рахував, орієнтовно близько 120 мотоциклів. Хто сам або з пасажиром чи пасажиркою. Очікуємо сьогодні ще понад 50 байкерів.

Бачу, є кияни, помітив байки з польськими і литовськими номерами. Сподіваюся, це не «палені» мотоцикли, а гості з-за кордону. Але найбільше – з Чорткова. Окрім учасників нашого клубу, в місті є багато райдерів, які катаються на мотоциклах разом з нами, ми дружимо, спільно їздимо по Україні.

Щодо байків, тут представлений весь спектр – від радянського МТ, раритетного ИЖ з коляскою (але в якому він ідеальному стані!) до Харлея.

– І що це вам дає?

– Хтось любить грати в шахи, рибалити на березі ставка, а ми – кататися на мотоциклах, спільно проводити час. Так що приходьте, вхід до замку безкоштовний, веселіться разом з нами.

Триватиме фестиваль упродовж трьох днів. У п’ятницю – заїзд та поселення. А також рок-дискотека та перегляд кіно. В суботу зранку – безкоштовні екскурсії містом, посвячення мотоциклів – замок знаходиться поруч з церквою святої Покрови. Потім пробіг вулицями міста мотоколоною з національною символікою, заїзд на площу, де відбуватиметься мотовиставка, показові виступи мотоциклістів, фотографування гостей та учасників фестивалю. Увечері – рок-концерт в стінах замку Гольських. Наступного дня – недільне Богослужіння та завершення мото-рок-пікніка.