У Кременецькій академії розпочав роботу «Десятий легіон»

З ініціативи студентів ІІІ курсу спеціальності «Історія» та під наставництвом науково-педагогічних працівників кафедри історії та методики її викладання у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка створено студентський історичний клуб «Десятий легіон».

Згідно зі Статутом безпосереднє керівництво Клубом здійснює Сенат у складі п’яти чоловік на чолі з Консулом. Організаційна структура Клубу відповідає тематичним напрямкам його роботи. За таким принципом Клуб поділяється на чотири секції, названі легіонами: легіон політології, легіон історії України, легіон всесвітньої історії та легіон краєзнавства. Кожен легіон очолюється легатом, якому допомагає центуріон у статусі повноправного заступника. Кількість членів легіону обмежена – не більше 25 чоловік. Статутом Клубу передбачена посада Цензора як відповідального за висвітлення у мережі Інтернет і в друкованих ЗМІ проведених легіонерами заходів.

Історичний клуб, за задумом його ініціаторів, є відкритою організацією, членом якої може стати кожен студент Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка незалежно від спеціальності чи факультету навчання. До прав членів Клубу належить можливість бути учасником його засідань, брати участь у підготовці і проведенні всіх заходів, передбачених Програмою діяльності Клубу чи поточним планом роботи.

Було розроблено і схвалено основні організаційні та масові заходи. Приміром, відбудуться перші світоглядно-пізнавальні та культурно-виховні заходи: брейн-ринг для студентів спеціальності «Історія», інтелект-батл з історичної тематики, тематичне засідання Клубу із вшанування жертв Голодомору, засідання історичної кав’ярні у стилі 80-их років. Усе це – протягом першого семестру цього навчального року, а в другому – засідання Клубу на тему «Герої не вмирають» (до Дня Героїв Небесної Сотні), історична міні-конференція «Жіночі постаті в історії України», історична квест-гра «Студентські перегони» та конференц-стіл з нагоди Дня пам’яті та примирення.

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