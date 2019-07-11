У бібліотеку на Тернопільщині потрапила колекція порцелянових ляльок «Панянки епохи» з 64 експонатів

Нещодавно бібліотека-філія с. Тарасівка Збаразького району отримала щедрий подарунок від працівниці Базаринецької сільської ради, жительки м. Збараж Наталія Федорів – колекцію порцелянових ляльок «Панянки епохи», яка налічує 64 експонати.

Скарлет є сусідкою Луїзи Пойндекстер, Соня Мармеладова поруч із Джейн Эйр, Маргарита Готье стоїть поруч із Наталією Ростовою, графиня Оленська ділить місце поруч із Сибілою Вейн та Анжелікою… Ляльки дуже гарні та тендітні. Красуні розмістились на виставці-інсталяції, коротку інформацію про кожну панянку можна прочитати у книжечках, які додаються до колекції.