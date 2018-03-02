«Дешево і сердито №3»: їдальня у гімназії Тернополя

Цікаво, де в Тернополі поїсти швидко і недорого? Дізнайтеся, слідкуючи за нашою щотижневою рубрикою «Дешево і сердито». Цього разу розповідаємо про їдальню Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка. Окрім вихованців та педколективу навчального закладу, тут мають можливість їсти й гості.

Адреса: вулиця Коперника, 14 (масив Центр). Їдальня розташована на першому поверсі, ліворуч від головного входу.

Час роботи: з 10:00 до 15:00 год.

Меню. 1 березня охочим тут поїсти на перше пропонували розсольник по 6 грн за 250 г. Котлета до картопляного чи горохового пюре (4,5 грн за 200 г), коштує 8 грн, тефтелі в соусі – 10 грн, відбивна – 12 грн, рибна котлета – 8 грн. Салати від 4 до 7 грн за 100 г, в асортименті: з буряка, «вітамінний», «Дністер», «Вінегрет». Шматок хліба вартує, як всюди, 1 грн. Чай з лимоном – за 3 грн. У буфеті можна докупити снеки, печиво, соки і воду.

Набір із розсольника, картопляного пюре та салату «Вінегрет» обійшовся нашому кореспонденту в 16 грн 50 коп.

Посуд за собою слід прибирати самому.

Інтер’єр столової виконано у світлих тонах, меблі – найнеобхідніше: столи і дерев’яні лавки, три рукомийники і електрична сушарка.

Плюси: чистий посуд, є де помити й висушити руки, демократичні ціни, страви свіжі, привітний персонал.

З мінусів: нечисті столи, відсутність спецій на них. Картопля на смак виявилася непосоленою, але полита маслом. Якщо потрапити у столову під час перерви, буде черга.

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