У Кременці під колеса автомобіля потрапив чоловік
На Тернопільщині до лікарні після ДТП госпіталізували пішохода. В анестезіологічне відділення з численними тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 48-річного чоловіка. Потерпілий потрапив під колеса автомобіля.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 грудня близько 17:50 в Кременці. Про травмованого пішохода на спецлінію поліції повідомив водій автомобіля Toyota. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.
У ході перевірки з’ясувалося, що пішохід переходив дорогу, а водій не встиг вчасно загальмувати. Потерпілого доправили до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.