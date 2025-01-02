11:36 | 2.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі затримали злодія

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Про крадіжку побутової техніки з квартири до Тернопільського райуправління поліції заявив місцевий житель. Сума збитків – кілька тисяч гривень.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що крадіжка трапилася в період з 28 серпня по 4 вересня. Заявник здавав дану квартиру подобово. Останній квартирант, покидаючи житло, забрав і техніку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника – це раніше судимий за майнові злочини житель Хмельницької області. Чоловік у скоєному зізнався. Він каже, що техніку здав до ломбарду, а гроші витратив на власні потреби.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри відповідно до частини 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Перевіряють чоловіка й на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.

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