У Тернополі затримали злодія

Про крадіжку побутової техніки з квартири до Тернопільського райуправління поліції заявив місцевий житель. Сума збитків – кілька тисяч гривень.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що крадіжка трапилася в період з 28 серпня по 4 вересня. Заявник здавав дану квартиру подобово. Останній квартирант, покидаючи житло, забрав і техніку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника – це раніше судимий за майнові злочини житель Хмельницької області. Чоловік у скоєному зізнався. Він каже, що техніку здав до ломбарду, а гроші витратив на власні потреби.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри відповідно до частини 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Перевіряють чоловіка й на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.