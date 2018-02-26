У Кременці збиралися 300 медиків із п’яти країн

Нагородження переможців та відзначення учасників Всеукраїнського зимового чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі – 2018» відбулося у Кременці. Після трьох днів виснажливих змагань в умовах максимально наближених до реальних та ускладнених місцевим гірським рельєфом учасники та судді зібралися аби підбити підсумки. В урочистому закритті участь взяли усі команди учасники, організатори, співорганізатори, – повідомляє Кременецька міська рада.

Привітати учасників поспішав міський голова Кременця Олексій Ковальчук. Попри те, що через зйомки у фільмі, що цими днями проходить у Бережанах, на початок заходу він не встиг, знайшов можливість зустрітися та побажати щасливої дороги гостям. Медики з України та закордону висловили сподівання, що змагання і надалі проводитимуть у Кременці, адже саме у цьому місті їм забезпечили найкращі умови. Зустрілися з учасниками у день закриття також перший заступник міського голови Микола Матвіюк, голова Кременецької РДА Володимир Козубський та голова районної ради Володимир Стефанський.

Цьогоріч Кременець уже вдруге приймав Всеукраїнський зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі – 2018».

Змагання користуються популярністю не лише серед українських медиків, а й зарубіжних. Свою майстерність демонстрували близько 300 учасників із 32 команд. Серед них – 18 команд з областей України (враховуючи й Донецьку) та 6 міжнародних команд з Республіки Польщі, Литви та Ізраїлю, 4 команди представляли вищі навчальні заклади, 2 – приватні клініки, також долучилася команда шпиталю прикордонників зі Львова та збірна медичних закладів силових структур.