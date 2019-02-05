На Тернопільщині цієї зими ми ще жодного разу не зупиняли рух транспорту», – Богдан Юлик

Для українських шляховиків період з грудня по лютий традиційно супроводжується цілодобовими чергуваннями, напруженою роботою по коліно в снігу та нерідко буксируванням із кучугур транспортних засобів громадян. Цьогоріч зима була щедрою на хуртовини. Тернопільщина – не виняток. У обласній Службі автомобільних доріг вже підбили підсумки боротьби з негодою протягом двох місяців.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області зимове утримання мережі державних автошляхів здійснює 4 підрядні організації. Загалом вони пильнують 1485,5 кілометрів.

– Усі наші підрядники застосовують лінійний принцип зимового утримання. Як це виглядає: на маршрутах, по яких їздить снігоприбиральна техніка, облаштовані бази із піщано-соляною сумішшю. Під час негоди спецтехніка рухається із пункту А до пункту Б і поповнює запаси по дорозі. Лінійний принцип економить час та паливо, – коментує керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Матеріали дорожні господарства області заготовляли восени. За два місяці сніжної зими на автошляхи Тернопільщини висипали майже 33 тис кубів піщано-соляної суміші, зокрема:

Тернопільський облавтодор 9365 м3 ПСС;

Авакс-Проф 6124 м3 ПСС;

Техно-Буд-Центр 16200 м3;

БМБУД 1280 м3.

«Навіть у найлютіші снігопади шляховики працювали злагоджено. На Тернопільщині цієї зими ми ще жодного разу не зупиняли рух транспорту. Натомість у більшості областей це робили цьогоріч неодноразово. Ба більше, нам вдалося уникнути навіть обмеження руху великогабаритного транспорту. Водії знають місця на Тернопільщині, де завжди застрягають фури. Як вони могли переконати досі вони не ускладнювали рух ні біля Бучача, на біля Монастириська. Підрядники враховували досвід попередніх років і зосереджували більше спецтехніки на ділянках, де традиційно перемітає,» – зазначив Богдан Юлик.

Не в останню чергу уникнути заблокованих автошляхів допомогла система пасивного снігозахисту. Вздовж автошляхів Тернопільщини встановили 23,5 кілометри снігозатримуючих щитів.

« Деякі підрядники застосовують полікарбонатні сітки. Це запозичений у Польщі метод. Здебільшого вздовж доріг Тернопільщини можна побачити сплетені з хмизу щити. Їхнє застосування дозволяє одночасно і очистити узбіччя від самонасіву, і зекономити,» – додав Богдан Юлик.

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