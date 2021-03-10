У Ланівцях визначили переможців турніру з міні-футболу пам’яті Юрія Коваля

V Відкритий турнір з міні-футболу пам’яті Юрія Коваля вчора, 7 березня, завершився на центральному стадіоні міста Ланівці.

За першість позмагалися 16 команд. Перший етап турніру відбувся 27-28 лютого, а фінальні ігри – у неділю, 7 березня.

Юрій Коваль загинув від кулі снайпера у Мар’їнці Донецької області у лютому 2016 року. Чоловіку було 43 роки.

Організували змагання Лановецька районна федерація футболу та громадська організація «Воїни АТО Лановеччини». Спонсорами турніру стали голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко та міський голова Ланівців Роман Казновецький.

Співорганізатор турніру, ветеран російсько-української війни, староста сіл Буглів, Люленці та Огризківці Лановецької ОТГ Дмитро Харчук каже, турнір був відкритим, а тому взяти участь у ньому могли усі охочі команди не тільки з Тернопільщини, але й з інших областей.

– Цьогоріч участь у змаганнях взяли 16 місцевих команд, а минулого року у турнірі змагалися й футболісти з Хмельниччини. Через погодні умови та карантинні заходи довелося змістити проведення змагань на два тижні, – зазначає Дмитро Харчук. – Війна триває, тому сьогодні ми повинні робити усе можливе, аби виховати патріотизм у молодого покоління. Поєднувати спорт і пам’ять про героїв – це свого роду пропаганда того, що наші хлопці недаремно стоять на передовій. Дякую усім, хто долучився до проведення турніру – і організаторам, і учасникам, і вболівальникам. Велика повага і дяка сім’ї Юри. Вічна пам’ять нашому земляку, побратиму та Герою!

У фіналі турніру зустрілись ФК «Ванжулів» та ФК «Колос» (Буглів). Так, з мінімальним рахунком перемогла команда з Ванжулова, яка вчетверте стала володарем перехідного кубку з міні-футболу пам’яті Юрія Коваля.

Переможці, призери та кращі гравців отримали медалі, грамоти й подарунки від голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка та міського голови Ланівців Романа Казновецького.

– Дякую організаторам турніру та гравцям за те, що проводять такі змагання й зберігають пам’ять про наших захисників. Ці люди віддали найдорожче – життя, скропили землю своєю кров’ю, аби дати відсіч ворогу. Герої житимуть серед нас, поки живе пам’ять про них. Велика честь та хвала нашим захисникам, бо без них не було б Української держави. Такі змагання пам’яті ми повинні зробити традиційними. Вони не лише вдосконалюють фізичні здібності молодого покоління, а формують міцний характер, силу духу, соціальну активність. Ці якості вкрай необхідні підростаючому поколінню, аби будувати самодостатню Українську державу, – підкреслив Михайло Головко.

Також визначили кращих у номінаціях: воротар – Сергій Войцещук (ФК «Ванжулів»); захисник – Олександр Критюк («Колос», Буглів); нападник – Ігор Смосюк (ФК «Краснолука»); гравець – Олександр Возніцький («Ветеран», Ланівці).