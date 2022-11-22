У Лановецькій громаді Дні жалоби за загиблим Героєм Русланом Пасічником

З метою вшанування пам’яті загиблого у російсько-українській війні стрільця-помічника гранатометника військової частини А4267, солдата Пасічника Руслана Афанасійовича в Лановецькій міській територіальній громаді 22-23 листопада 2022 року оголошено Днями жалоби. Про це повідомляють у міській раді.

На знак скорботи за згиблим просять:

• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;

• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;

• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.