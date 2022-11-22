На Тернопільщині у житловому будинку вибухнув газ

20 листопада о 07:24 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про вибух газу в одноповерховому приватному житловому будинку в с. Соборне Байковецької територіальної громади Тернопільського району на вул. Т.Шевченка.

Внаслідок вибуху травмований мешканець будинку, 1962 року народження, який самостійно залишив будинок та в подальшому був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги. Вибухом пошкоджено 10 м кв. шиферного покриття, облицювання внутрішніх стін на площі 10 м кв., вибите 1 вікно. Причина вибуху встановлюється.

З метою недопущення пожежі на місце події залучався черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.