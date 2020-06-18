У Лановецькому районі посилили карантинні заходи та обмеження

Епідситуація в Лановецькому районі змусила місцеву владу посилити карантинні заходи та обмеження. Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС.

З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності ознак для послаблення протиепідемічних заходів, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходівˮ (із змінами) та від 12 червня 2020 р. № 480 „Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів Україниˮ, припинити окремі заходи періоду адаптивного карантину на території району,‼️

заборонити:

📌роботу спортивних груп, секцій, фітнес-центрів у закритих приміщеннях;

📌перевезення пасажирів при перевищенні числа посадкових місць;

📌роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів, якщо вони не можуть забезпечити розмежування потоків відвідувачів (на вхід та вихід) з урахуванням корисної площі 10 м кв. на 1 особу;

📌у закладах громадського харчування обслуговування клієнтів, зокрема, у приміщеннях, крім випадків надання послуг на відкритих майданчиках, з дотриманням усіх санітарних вимог;

📌відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”;

📌будь-які масові заходи, за винятком зовнішнього незалежного оцінювання, та пов’язані з діяльністю об’єктів критичної інфраструктури;

📌планову госпіталізацію в лікарнях реабілітації. Водночас обмежити планову госпіталізацію, забезпечивши жорстку вимогу щодо її можливості, лише за умови загрози погіршення стану здоров’я людини, що визначається консиліумом, а також припинити проведення профілактичних медоглядів, крім військово-лікарських комісій.

☝️Органам місцевого самоврядування забезпечити постійний контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на своїх адміністративно-територіальних одиницях.