Куди поїхати на вихідні на Галичині? (фото)

Через економічну кризу та закриті кордони все більше людей починають їздити Україною. Ми зібрали місця, які ви можете відмітити на своїй мапі та вирушити у подорож, пише ukrainer.net



1. Ведмежий притулок Домажир (детальніше у матеріалі Ведмеді, врятовані від людей). Притулок, створений для допомоги та реабілітації ведмедів, що потрапляють сюди після цирків та пересувних зоопарків.

Фото: Аліна Рудя

Олеський замок. Замок є однією із перших оборонних споруд, зведених на Галичині.

Фото: Павло Пашко

Сіль та нафта Дрогобича. У середині ХІХ ст. Дрогобич був потужним нафтовим та солеварним центром Східної Європи.

Фото: Павло Пашко

Наскельна фортеця Тустань в Уричі. Фортеця, що в Середньовіччі була оборонним та адміністративним центром, а також митним пунктом на важливому соляному шляху до Західної Європи.

Фото: Павло Пашко

Промприлад в Івано-Франківську. На базі колишнього заводу створили інноваційний центр та соціальний бізнес-кластер.

Фото: Христина Кулаковська

Свірзький замок. Закладений у XV ст. та занедбаний радянською владою, що організувала на цій території школу трактористів.

Фото: Павло Пашко

Тернопільський став. Штучна водойма, створена в заплаві річки Серет одночасно із заснуванням міста, слугувала оборонною ланкою від набігів турків і татар.

Фото: Павло Пашко

!FESTrepublic. Сучасний креативний центр розвивається на базі колишнього склотарного заводу.

Фото: Павло Пашко

Центр Митрополита Андрея Шептицького у Львові. Сучасний ресурсно-інформаційний центр Українського католицького університету на сьогодні є єдиним подібним центром, створеним в Україні.

Фото: Павло Пашко

Старе місто Львів. Єдине місто в Україні, центр якого увійшов до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Павло Пашко