У лікарнях Тернопільщини знову дефіцит донорської крові

У лікарнях Тернополя та області – дефіцит донорської крові 1 і 3 груп з позитивним резусом і 2 та 4 з негативним.

Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Донорство крові – один із найкращих і водночас найпростіших способів допомогти країні під час війни. Не у всіх є зайві кошти, аби донатити, не у всіх є час і сили займатися волонтерством, але для того, аби здавати кров, достатньо просто бути здоровою повнолітньою людиною вагою від 50 кг. Робити це можна не частіше, ніж раз на два місяці, тож часу багато ви не витратите, але це буде безцінна допомога, адже кров неможливо купити, виготовити чи замінити чимось. Нею можна тільки поділитися», – розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Вінниця: 2+/-, 3+/-,4+/-

Луцьк: 1+, 2-

Івано-Франківськ: 2+/-, 3+

Київ: усі групи та резуси

Кропивницький: усі групи та резуси

Львів: 2+/-, 4+/-

Миколаїв: усі групи та резуси

Одеса: 1+/-, 2+, 4-

Полтава: 3+, 4+

Рівне: 1-, 2+, 3-, 4+/-

Тернопіль: 1+, 2-, 3+, 4-

Херсон: 1+, 2+/-, 4-

Чернівці: 1+, 2-, 3-

Чернігів: 3-, 4-

Черкаси: 1-, 3+/-, 4+/-

Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами.