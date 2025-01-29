Таємниці прополісу: природний еліксир для вашого здоров’я
Прополіс, або «бджолиний клей»,— це смолиста речовина, яку виробляють бджоли. Для її створення комахи змішують слину та бджолиний віск із ексудатами, зібраними з бруньок дерев або інших рослинних джерел.
Бджоли використовують прополіс для герметизації небажаних отворів у вулику. Завдяки цьому їх домівка залишається надійно захищеною від зовнішніх загроз.
Вчені підтвердили, що прополіс може принести багато користі для людей. Але в чому полягають його цілющі властивості? Спробуймо розібратися більш детально.
Хімічний склад прополісу
Склад прополісу варіюється залежно від географічного розташування та рослинного різноманіття на цій території. Адже джерела, з яких бджоли збирають смоли, можуть бути різними. Зазвичай він містить приблизно;
- 50% смол і рослинних бальзамів;
- 30% воску;
- 10% ефірних олій;
- 5% пилку.
Основними біоактивними компонентами є флавоноїди та фенольні кислоти разом з їхніми ефірами. Саме вони забезпечують лікувальні властивості прополісу.
Корисні властивості прополісу
Прополіс має чимало корисних властивостей. Серед них:
- Антиоксидантна дія. Прополіс багатий на антиоксиданти. Ці речовини спроможні нейтралізувати вільні радикали. Вони знижують ризик розвитку хронічних хвороб, зокрема нейродегенеративних порушень, онкології тощо. Ще їм під силу сповільнювати процеси старіння.
- Протизапальні властивості. Дослідження показують, що прополіс може зменшувати запалення. Це робить його корисним при лікуванні та профілактиці захворювань, пов’язаних із хронічним запальним процесом. Саме дому добавки прополісу можуть допомогти у запобіганні серцево-судинних проблем, артриту тощо.
- Антимікробна активність. Прополіс має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості. Ще є дані, що його вживання сприяє зміцненню імунітету. Ця корисна речовина збільшує опірність організму до інфекцій.
- Покращення контролю рівня цукру. Деякі дослідження свідчать, що вживання прополісу може сприяти зниженню рівня глюкози в крові натще. Така особливість цієї речовини може виявитись корисною для профілактики діабету. А якщо таке захворювання вже виникло, прополіс допоможе уникнути його прогресування.
- Захист шлунково-кишкового тракту: Прополіс може допомагати в лікуванні гастриту та виразки шлунка чи кишківника. Вся річ у тому, що він здатен придушувати активність бактерії Helicobacter pylori. А саме з активністю цього патогену пов’язана значна кількість випадків таких хвороб.
- Підтримка здоров’я ротової порожнини. Вживання прополісу може сприяти загоєнню виразок у роті. Також йому під силу зменшити запалення ясен.
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Рекомендації щодо вживання та застереження
Прополіс є абсолютно безпечним для більшості людей. Проте особам з алергією на продукти бджільництва слід уникати його вживання. Перед початком прийому прополісу варто проконсультуватися з лікарем. І така консультація особливо потрібна людям з хронічними хворобами та тим, хто приймає інші ліки.