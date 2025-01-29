Таємниці прополісу: природний еліксир для вашого здоров’я

Прополіс, або «бджолиний клей»,— це смолиста речовина, яку виробляють бджоли. Для її створення комахи змішують слину та бджолиний віск із ексудатами, зібраними з бруньок дерев або інших рослинних джерел.

Бджоли використовують прополіс для герметизації небажаних отворів у вулику. Завдяки цьому їх домівка залишається надійно захищеною від зовнішніх загроз.

Вчені підтвердили, що прополіс може принести багато користі для людей. Але в чому полягають його цілющі властивості? Спробуймо розібратися більш детально.

Хімічний склад прополісу

Склад прополісу варіюється залежно від географічного розташування та рослинного різноманіття на цій території. Адже джерела, з яких бджоли збирають смоли, можуть бути різними. Зазвичай він містить приблизно;

50% смол і рослинних бальзамів;

30% воску;

10% ефірних олій;

5% пилку.

Основними біоактивними компонентами є флавоноїди та фенольні кислоти разом з їхніми ефірами. Саме вони забезпечують лікувальні властивості прополісу.

Корисні властивості прополісу

Прополіс має чимало корисних властивостей. Серед них:

Антиоксидантна дія. Прополіс багатий на антиоксиданти. Ці речовини спроможні нейтралізувати вільні радикали. Вони знижують ризик розвитку хронічних хвороб, зокрема нейродегенеративних порушень, онкології тощо. Ще їм під силу сповільнювати процеси старіння.

Протизапальні властивості. Дослідження показують, що прополіс може зменшувати запалення. Це робить його корисним при лікуванні та профілактиці захворювань, пов’язаних із хронічним запальним процесом. Саме дому добавки прополісу можуть допомогти у запобіганні серцево-судинних проблем, артриту тощо.

Антимікробна активність. Прополіс має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості. Ще є дані, що його вживання сприяє зміцненню імунітету. Ця корисна речовина збільшує опірність організму до інфекцій.

Покращення контролю рівня цукру. Деякі дослідження свідчать, що вживання прополісу може сприяти зниженню рівня глюкози в крові натще. Така особливість цієї речовини може виявитись корисною для профілактики діабету. А якщо таке захворювання вже виникло, прополіс допоможе уникнути його прогресування.

Захист шлунково-кишкового тракту: Прополіс може допомагати в лікуванні гастриту та виразки шлунка чи кишківника. Вся річ у тому, що він здатен придушувати активність бактерії Helicobacter pylori. А саме з активністю цього патогену пов’язана значна кількість випадків таких хвороб.

Підтримка здоров’я ротової порожнини. Вживання прополісу може сприяти загоєнню виразок у роті. Також йому під силу зменшити запалення ясен.

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Рекомендації щодо вживання та застереження

Прополіс є абсолютно безпечним для більшості людей. Проте особам з алергією на продукти бджільництва слід уникати його вживання. Перед початком прийому прополісу варто проконсультуватися з лікарем. І така консультація особливо потрібна людям з хронічними хворобами та тим, хто приймає інші ліки.







