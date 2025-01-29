15:28 | 29.01.2025
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Бізнес-Погляд 

Таємниці прополісу: природний еліксир для вашого здоров’я

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Прополіс, або «бджолиний клей»,— це смолиста речовина, яку виробляють бджоли. Для її створення комахи змішують слину та бджолиний віск із ексудатами, зібраними з бруньок дерев або інших рослинних джерел. 

Бджоли використовують прополіс для герметизації небажаних отворів у вулику. Завдяки цьому їх домівка залишається надійно захищеною від зовнішніх загроз. 

Вчені підтвердили, що прополіс може принести багато користі для людей. Але в чому полягають його цілющі властивості? Спробуймо розібратися більш детально.

Хімічний склад прополісу

Склад прополісу варіюється залежно від географічного розташування та рослинного різноманіття на цій території. Адже джерела, з яких бджоли збирають смоли, можуть бути різними. Зазвичай він містить приблизно;

  • 50% смол і рослинних бальзамів;
  • 30% воску;
  • 10% ефірних олій;
  • 5% пилку.

Основними біоактивними компонентами є флавоноїди та фенольні кислоти разом з їхніми ефірами. Саме вони забезпечують лікувальні властивості прополісу.

Корисні властивості прополісу

Прополіс має чимало корисних властивостей. Серед них:

  • Антиоксидантна дія. Прополіс багатий на антиоксиданти. Ці речовини спроможні нейтралізувати вільні радикали. Вони знижують ризик розвитку хронічних хвороб, зокрема нейродегенеративних порушень, онкології тощо. Ще їм під силу сповільнювати процеси старіння.
  • Протизапальні властивості. Дослідження показують, що прополіс може зменшувати запалення. Це робить його корисним при лікуванні та профілактиці захворювань, пов’язаних із хронічним запальним процесом. Саме дому добавки прополісу можуть допомогти у запобіганні серцево-судинних проблем, артриту тощо.
  • Антимікробна активність. Прополіс має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості. Ще є дані, що його вживання сприяє зміцненню імунітету. Ця корисна речовина збільшує опірність організму до інфекцій.
  • Покращення контролю рівня цукру. Деякі дослідження свідчать, що вживання прополісу може сприяти зниженню рівня глюкози в крові натще. Така особливість цієї речовини може виявитись корисною для профілактики діабету. А якщо таке захворювання вже виникло, прополіс допоможе уникнути його прогресування.
  • Захист шлунково-кишкового тракту: Прополіс може допомагати в лікуванні гастриту та виразки шлунка чи кишківника. Вся річ у тому, що він здатен придушувати активність бактерії Helicobacter pylori. А саме з активністю цього патогену пов’язана значна кількість випадків таких хвороб.
  • Підтримка здоров’я ротової порожнини. Вживання прополісу може сприяти загоєнню виразок у роті. Також йому під силу зменшити запалення ясен.

Дізнатися більше про корисні властивості прополісу та його вплив на організм людини можна на сайті https://biovit.ua/ в статті: Прополіс: подарунок природи для здоров’я.

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Рекомендації щодо вживання та застереження

Прополіс є абсолютно безпечним для більшості людей. Проте особам з алергією на продукти бджільництва слід уникати його вживання. Перед початком прийому прополісу варто проконсультуватися з лікарем. І така консультація особливо потрібна людям з хронічними хворобами та тим, хто приймає інші ліки.




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