Стратегія стійкого зростання бізнесу, – тернополян запрошують на безкоштовний онлайн-тренінг

Департамент економічного розвитку та торгівлі Тернопільської облдержадміністрації та Громадська школа бізнесу, м. Львів, запрошують Вас прийняти участь у БЕЗКОШТОВНОМУ онлайн-навчанні щодо стратегії розвитку бізнесу у період кризи та рецесії.

Хто може взяти участь?

Особи, які хочуть відкрити власний бізнес, стартапери, власники та керівники малого та середнього бізнесу, топ-менеджери, керівники відділів та підрозділів, які проживають на території Тернопільської області.

Навчальні заходи проводяться Тернопільською обласною державною адміністрацією, в рамках реалізації Проєкту регіонального розвитку ,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області”, який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

​Семінар на тему: ,,Стратегія стійкого зростання бізнесу: системність, ріст, розвиток та рентабельність”. День перший.

Тривалість – 3 години.

Дата – 21 жовтня, з 15 до 18 години. Тренер – Руслан Бельтюков.

Питання:

Алгоритм розробки стратегії на період з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, фокусування ресурсів компанії на виконання пріоритетних завдань. Ефективність використання активів і додаткові ресурси для посилення конкурентоспроможності компанії на ринку; Ефективні методи і техніки збору та управлінського аналізу організаційної інформації.

​Семінар на тему: ,,Стратегія стійкого зростання бізнесу: системність, ріст, розвиток та рентабельність”. День другий.

Тривалість – 3 години.

Дата – 22 жовтня, з 15 до 18 години. Тренер – Руслан Бельтюков.

​Питання:

Технології впровадження та контролінгу стратегічних та оперативних напрямків; Критичні фактори успіху компанії; Розробка річного плану дій, як системи, що враховує зовнішні і внутрішні змінні.

Старт навчання – 21 жовтня 2020 року.

Після завершення одного дводенного онлайн-тренінгу слухачі курсу отримають сертифікат (електронний).

​До викладання запрошені досвідчені практики в сфері бізнесу:

Руслан Бельтюков – досвід у сфері управління понад 20 років, пройшов шлях від рекламного агента до директора рекламного холдингу (8 підприємств)

Олександр Білоус – бізнес-тренер із стратегічного та процесного управління, бізнес-моделювання у Львівському центрі розвитку малого бізнесу.

Михайло Чорний – голова громадської організації “Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства”.

​​Деталі за телефоном: +380 67 177 1705 ( Громадська школа бізнесу) та електронною поштою sten.oleh@gmail.com.

+380 96 194 6262 ( Тернопільський регіональний центр підтримки підприємництва) та електронною поштою

Навчальний курс реалізовує Громадська Школа бізнесу в рамках Регіональної реалізації Проєкту регіонального розвитку ,,Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області”, який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

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