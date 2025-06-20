У лісі зникла дитина: Тернопільські рятувальники долучилися до пошуку хлопчика

Триває третій день масштабної пошуково-рятувальної операції на Прикарпатті: у лісі поблизу села Троїця (Івано-Франківська область) 17 червня зникла 6-річна дитина. До пошуків долучилися сотні рятувальників, поліцейських, кінологів і волонтерів з різних областей України, зокрема й з Тернопільщини.

🔺 Тернопільські рятувальники оперативно прибули на допомогу колегам, щоб посилити зусилля з пошуку дитини.

До складу команди увійшли:

6 досвідчених фахівців ДСНС,

3 одиниці спеціалізованої техніки,

службовий пес 🐾 — незамінний помічник у пошуках в складній лісистій місцевості.

Щодня рятувальники прочісують кілометри пересіченої місцевості — з надією знайти хоч найменший слід, що дозволить вийти на слід дитини. Це виснажлива, копітка робота, де кожна хвилина має вирішальне значення.

📍 «Коли йдеться про життя дитини — не існує кордонів. Ми всі разом — одна команда, одна країна. І ми не втрачаємо надії», — кажуть рятувальники.

Поки триває пошукова операція, вся країна затамувала подих у надії на щасливий фінал. Тернопільські рятувальники, як і всі, хто працює на місці події, готові докласти максимум зусиль, аби дитина повернулася додому живою і неушкодженою.