У ТНПУ відбудеться другий тур виборів ректора: Буяк проти Задорожної
25 червня 2025 року в Освітньому хабі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбудеться другий тур виборів ректора. Голосування триватиме з 09:00 до 15:00 на другому поверсі головного корпусу університету.
🗳 У боротьбі за посаду залишились двоє претендентів:
🔹 Богдан Буяк — доктор філософських наук, професор.
🔹 Ірина Задорожна — докторка педагогічних наук, професорка.
У першому турі, що відбувся 18 червня, жоден з кандидатів не набрав необхідних 50% голосів виборців. Найбільшу підтримку отримали:
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Богдан Буяк — 192 голоси
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Ірина Задорожна — 95 голосів
Всього участь у голосуванні взяли понад 600 виборців. 4 бюлетені були визнані недійсними, ще 9 виборців не підтримали жодного з кандидатів.
Ключові пропозиції кандидатів
Богдан Буяк у своїй програмі наголошує на:
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впровадженні цифрових сервісів через портал «Дія»;
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аудиті освітніх програм відповідно до потреб ринку праці;
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розвитку міжфакультетських наукових центрів;
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регулярній комунікації ректора зі студентами;
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покращенні побутових умов у гуртожитках;
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створенні парковки та приміщень для викладачів.
Ірина Задорожна зосереджує увагу на:
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розвитку англомовних освітніх програм;
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розширенні можливостей для студентів з інвалідністю;
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працевлаштуванні молодих науковців;
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модернізації харчування та гуртожитків;
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реконструкції стадіону;
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облаштуванні зон для навчання й відпочинку.
Чому це важливо
Ректор — ключова управлінська фігура університету, від рішень якої залежить розвиток освітнього процесу, академічна доброчесність, міжнародна співпраця, умови для студентів та викладачів.
👥 Право голосу мають викладачі, співробітники, представники студентського самоврядування, докторанти та аспіранти. Для перемоги кандидат має набрати понад 50% голосів від загальної кількості виборців, які візьмуть участь у голосуванні.
Нагадаємо
Вибори проходять відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України. Вони є відкритими та відбуваються за участі представників громадськості, згідно з принципами прозорості та демократичності.
📍 Адреса голосування: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, головний корпус ТНПУ, Освітній хаб (2 поверх).