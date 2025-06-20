15:27 | 20.06.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Політика 

У ТНПУ відбудеться другий тур виборів ректора: Буяк проти Задорожної

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , ,

25 червня 2025 року в Освітньому хабі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбудеться другий тур виборів ректора. Голосування триватиме з 09:00 до 15:00 на другому поверсі головного корпусу університету.

🗳 У боротьбі за посаду залишились двоє претендентів:

🔹 Богдан Буяк — доктор філософських наук, професор.
🔹 Ірина Задорожна — докторка педагогічних наук, професорка.

У першому турі, що відбувся 18 червня, жоден з кандидатів не набрав необхідних 50% голосів виборців. Найбільшу підтримку отримали:

  • Богдан Буяк — 192 голоси

  • Ірина Задорожна — 95 голосів

Всього участь у голосуванні взяли понад 600 виборців. 4 бюлетені були визнані недійсними, ще 9 виборців не підтримали жодного з кандидатів.

Ключові пропозиції кандидатів

Богдан Буяк у своїй програмі наголошує на:

  • впровадженні цифрових сервісів через портал «Дія»;

  • аудиті освітніх програм відповідно до потреб ринку праці;

  • розвитку міжфакультетських наукових центрів;

  • регулярній комунікації ректора зі студентами;

  • покращенні побутових умов у гуртожитках;

  • створенні парковки та приміщень для викладачів.

Ірина Задорожна зосереджує увагу на:

  • розвитку англомовних освітніх програм;

  • розширенні можливостей для студентів з інвалідністю;

  • працевлаштуванні молодих науковців;

  • модернізації харчування та гуртожитків;

  • реконструкції стадіону;

  • облаштуванні зон для навчання й відпочинку.

Чому це важливо

Ректор — ключова управлінська фігура університету, від рішень якої залежить розвиток освітнього процесу, академічна доброчесність, міжнародна співпраця, умови для студентів та викладачів.

👥 Право голосу мають викладачі, співробітники, представники студентського самоврядування, докторанти та аспіранти. Для перемоги кандидат має набрати понад 50% голосів від загальної кількості виборців, які візьмуть участь у голосуванні.

Нагадаємо

Вибори проходять відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України. Вони є відкритими та відбуваються за участі представників громадськості, згідно з принципами прозорості та демократичності.

📍 Адреса голосування: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, головний корпус ТНПУ, Освітній хаб (2 поверх).

У ТНПУ відбулися вибори ректора: лідирує Богдан Буяк, попереду – другий тур
Сім претендентів на посаду ректора ТНПУ: хто і з якими ідеями?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *