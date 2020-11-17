У Львові на двох ветеранів АТО напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан

«Я шокований, маю синець під оком, забої м’яких тканин, мене вкусили у палець, коли я намагався звільнитись. Ми не зачіпали нікого, просто намагались відійти. Вони нецензурно висловлювались, один був дуже агресивно налаштований, повалив мене на землю. Запах алкоголю я чув від двох. Ми не були у військовій формі», – каже потерпілий Віктор Баранник.

Затримали нападників патрульні поліцейські, які проходили неподалік інциденту. Потерпілих і нападників вони відвезли у Галицький районний відділ поліції, де вже стало відомо, що правопорушники, які побили двох львів’ян, працюють у поліції.

«Мені відмовили у вимозі, щоб нападників протестували на алкоголь і наркотики. У райвідділку поліції дізнався, що вони поліцейські, працюють в інших областях, бо вони вихвалялись, що їм нічого не буде, що родичі «відмажуть». Мені родичі двох нападників телефонували і просили забрати заяву. Я не погодився, бо потім такі будуть служити в «Беркуті» і нас бити. Вони були нетверезі. Нас відвезли у лікарню швидкої допомоги, там ми здали аналізи крові, попросили про це. Ні я, ні Віктор не вживали алкоголь», – говорить Радіо Свобода Андрій Мочурад.

Потерпілі написали заяву і справу, за інформацією Радіо Свобода, розслідує Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.

«Розслідується кримінальне провадження за частиною 2, статті 296(хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, дії, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. Правопорушення скоєне на проспекті Свободи у Львові 16 листопада. Встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вказаного правопорушення, є працівниками підрозділів Нацполіції різних областей України, які перебували поза службою. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, допитані потерпілі, призначені експертизи, витребувані відеоспостереження», – повідомив Радіо Свобода заступник начальника другого слідчого відділу Територіального управління ДБР у Львові Максим Смільський.

Андрій Мочурад і Віктор Баранник не вважають, що напад на них був спеціально організований, радше, кажуть, причиною стали алкоголь і виховання поліцейських. Нападникам, згідно зі статтею кримінального провадження, загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Громадський активіст, волонтер Андрій Мочурад у 2014−2015 роках служив добровольцем у батальйоні «Айдар», а Віктор Баранник у 2015-2016 був добровольцем «Правого сектора», а потім перейшов на службу у 8-й окремий полк спеціального призначення.

Галина Терещук, Радіо Свобода