Робота нового скликання Тернопільської міської ради розпочинається з порушення законодавства

18 листопада відбудеться пленарне засідання першої сесії Тернопільської міської ради, скликаної територіальною виборчою комісією, на якому новообрані депутати і міський голова повинні скласти присягу та набути офіційних повноважень, про це йдеться у заяві “Сили Людей”.

Порушуючи законодавство України, міський голова пропонує депутатам відразу на першій сесії, менш як за добу до її проведення, без належної підготовки й аналізу прийняти ряд важливих рішень, а саме:

– Про утворення постійних комісій Тернопільської міської ради VIII скликання.

– Про затвердження Положення про постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання.

– Про затвердження персонального складу постійних комісій Тернопільської міської ради VIII скликання.

– Про лічильну комісію для проведення таємного голосування щодо обрання секретаря ради.

– Про обрання секретаря ради.

– Про затвердження старост сіл Малашівці, Іванківці, Городище, Носівці, Курівці, Чернихів, Глядки, Плесківці, Кобзарівка, Вертелка.

– Про кількісний склад виконавчого комітету міської ради.

– Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради та заступників міського голови.

– Про кадрові питання.

– Про регламент Тернопільської міської ради VIII скликання.

Посилання на файл пропонованих проектів рішень – https://cutt.ly/hg773Az

Міському голові та депутатам нагадаємо п.3 Статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

«Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття».

Такий поспіх з прийняттям важливих рішень не лише порушує ряд нормативно-правових актів, але є абсолютно нелогічним з огляду на об’єктивні потреби значного часу на ознайомлення й аналіз пропонованих проектів рішень.

Провівши швидкий аналіз пропозицій міського голови, ми виявили цілий ряд суперечностей, неточностей і обмежень прав депутатів. До найбільш кричущих можна віднести заборону утворення депутатських фракцій та груп кількістю менше п’яти.

У зв’язку з вище викладеним, вимагаємо від міського голови та депутатів: 1. Провести першу сесію з суворим дотриманням законодавства. 2. Питання нового регламенту міської ради, постійних депутатських комісій і кадрові питання приймати виключно після офіційного оприлюднення їх повних проектів з дотриманням п.3 Статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».