У Монастириському районі майже усі хворі коронавірусом у важкому стані

У Тернопільській області не посилюватимуть карантинні заходи. Таке рішення прийняли під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

⚠️За останній тиждень найбільше випадків COVID-19 зареєстровано серед жителів Бережанського, Збаразького, Монастириського, Чортківського, Тернопільського районів та м. Тернопіль.

🔹За словами начальника управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимира Богайчука, завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медзакладах першої хвилі становить 26,7%.

«Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів», – зазначив Володимир Богайчук.

🔺Також він наголосив, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

▫️Показник летальності від COVID-19 у Тернопільський області один з найнижчих – 1,4%, в Україні – 2,4%.

✔️«В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання», – підкреслив Володимир Богайчук.