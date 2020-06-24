На Тернопільщині карантин не послаблюватимуть

Показників для послаблення протиепідемічних заходів на Тернопільщині наразі немає, – про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

Тернопільська область в числі тих регіонів, де активно поширюється коронавірусна інфекція. Тому карантинні заходи діють, і за їх дотриманням стежать поліцейські.

За минулу добу під час проведення перевірок на дотримання карантинних заходів на території області працівники поліції склали шість адміністративних протоколів за статтею 44-3 КУАП. Також в Головному управлінні поліції сформовано мобільні групи, котрі здійснюють обстеження на предмет дотримання карантинних норм суб’єктами господарювання. Вчора ними виявлено два порушення в у Заліщицькому районі.

Нагадаємо, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року, визначено нові вимоги до визначення епідситуації в регіонах. Зокрема, це показник завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, призначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, визначена кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу й динаміка зростання випадків інфікування COVID-19. Якщо за першими двома показниками Тернопільщина не потрапляє до числа областей з несприятливою епідеміологічною ситуацією, то за рівнем зростання випадків захворювання замість 10 відсоткового бар’єру, визначеного Кабміном, область дійшла до показника 22,8 відсотка. Як зазначають медики, такий невтішний результат – наслідок недотримання карантинних заходів. До слова, станом на ранок 24 червня на Тернопільщині лабораторно підтверджено 42 нових випадки коронавірусу, з них найбільше у Тернополі, Гусятинському, Лановецькому та Чортківському районах. А в Україні сьогодні зафіксовано новий антирекорд – 940 нових хворих на COVID-19.