У найбільшій школі Чорткова – № 5 — оновлення на понад 2 мільйони

У найбільшій загальноосвітній школі Чорткова – № 5 – розпочались роботи з впровадження проекту із енергоефективності. Перший етап – заміна 246 вікон на енергозберігаючі вартістю 2 мільйони 7 тисяч 743 гривні.

Наступним кроком стане заміна вхідних дверей, термосанація будинку, частковий ремонт плоского даху з утепленням, а також встановлення індивідуального теплового пункту та кранів на батареях.

Загальний бюджет виконання робіт – 10 мільйонів 628 тисяч 624 гривні. 8 мільйонів гривень – це кредитні кошти міжнародної фінансової організації НЕФКО, решта – безповоротні грантові кошти Фонду Е5Р.

Кредит від НЕФКО – це перший міжнародний договір, підписаний міською радою. Допомога НЕФКО полягає у тому, що місту Чорткову надається кредит у сумі близько 8 млн. грн. під 3% річних на 5 років із щоквартальним погашенням кредиту рівними платежами відповідно до договору.

Фонд Е5Р – це багатосторонній донорський фонд для стимулювання інвестицій в реалізацію муніципальних проектів підвищення енергоефективності та охорони навколишнього середовища у регіоні «Східного партнерства».

Виконує роботи із енергоефективності ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон» (місто Івано-Франківськ), пропозиція котрого перемогла у тендері.