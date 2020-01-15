«У наших краях маланкували навіть тоді, коли це заборонялося», – Віктор Овчарук привітав учасників Маланки у Горошовій

Танці, співи, вертеп, показові обряди, смакування традиційних страв і карнавал впродовж всієї ночі – так, традиційно для села Горошова, проходила ніч з 13 на 14 січня.

Тернопільський регіональний фольклорний фестиваль свято Маланки вже став добре відомим карнавальним дійством в українських звичаях з елементами сучасного гумору та сатири і є одним з найпопулярніших в Україні. Саме тому, щороку театралізоване свято на Борщівщині збирає тисячі людей, які з’їжджаються туди звідусіль. Відвідав фестиваль і голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Сьогодні – особливий день на рідній моєму серцю Борщівщині, – звернувся Віктор Овчарук, – сотні людей з різних куточків України спільно радіють з нагоди Різдва, прославляють Христа, співають та продовжують життя наших українських традицій. Недарма у наших краях маланкували навіть тоді, коли це заборонялося. Нині ж маємо подбати про те, щоб передати звичаї дітям та онукам. Щиро дякую вам за любов до українського, за те, що розвиваєте автентичні традиції, сприяєте вихованню гідних громадян та патріотів. Водночас такі заходи роблять наш регіон туристично привабливим, що у свою чергу сприяє і економічному зростанню, і залученню інвестицій.