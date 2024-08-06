У нічній ДТП загинув молодий водій

Перевищення швидкості, погані погодні умови та зіткнення з нерухомими об’єктами – основні причини автопригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області 5 серпня.

Одна з нихтрапилася близько 00:20 в селі Добромірка Тернопільського району. Двадцятирічний водій автомобіля Renault Scenic не вибрав безпечної швидкості руху, допустив виїзд керованого автомобіля на узбіччя, де авто перекинулося. У результаті цього, кермувальник загинув на місці пригоди, а двом пасажирам, серед яких неповнолітній, надавали медичну допомогу без госпіталізації.