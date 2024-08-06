20:19 | 6.08.2024
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На Тернопільщині виявили 188 стихійних сміттєзвалищ

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Упродовж першого півріччя 2024 року під час планових перевірок органів місцевого самоврядування, а також при опрацюванні звернень громадян фахівці Інспекції виявили
188 стихійних сміттєзвалищ.
📌Станом на сьогодні на вимогу ДЕІ у Тернопільській області ліквідовано 42 звалища з відходами.
✅Робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ триває.
❗Нагадуємо:
▶ Статтями 30 та 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до повноважень органів місцевого самоврядування належать питання організації управління побутовими відходами, пов’язані з належним контролем, ліквідацією несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів та безпечною утилізацією відходів на підконтрольній території, надання інформації та проведення просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами.
▶ Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами також визначено статтею 26 Закону України «Про управління відходами», зокрема:
📎 забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів;
📎 передача відходів, власник яких не встановлений, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення;
📎 надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами.

☝Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень.

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