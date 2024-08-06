На Тернопільщині виявили 188 стихійних сміттєзвалищ

Упродовж першого півріччя 2024 року під час планових перевірок органів місцевого самоврядування, а також при опрацюванні звернень громадян фахівці Інспекції виявили

188 стихійних сміттєзвалищ.

Станом на сьогодні на вимогу ДЕІ у Тернопільській області ліквідовано 42 звалища з відходами.

Робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ триває.

Нагадуємо:

Статтями 30 та 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до повноважень органів місцевого самоврядування належать питання організації управління побутовими відходами, пов’язані з належним контролем, ліквідацією несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів та безпечною утилізацією відходів на підконтрольній території, надання інформації та проведення просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами також визначено статтею 26 Закону України «Про управління відходами», зокрема:

забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів;

передача відходів, власник яких не встановлений, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення;

надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами.

Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил сортування і видалення відходів, бути небайдужими та інформувати Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області про виявлені факти порушень.