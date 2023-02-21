Невідомий зняв усі гроші з картки у мешканки Бережан

До поліцейських продовжують надходити заяви про крадіжки з банківських карток. Люди не зважають на численні застереження і допомагають аферистам красти власні гроші.

Майже 30 тисяч гривень заробили зловмисники за декілька хвилин телефонної розмови. Класична шахрайська схема “Дзвінок з банку” вкотре спрацювала – двоє мешканців області надали усю інформацію: свої дані та коди, які надходили через смс-повідомлення на телефон.

Невідомий зняв увесь залишок – 19 тисяч гривень у мешканки Бережан. Жінку запевнив, що гроші переведуть на інший рахунок, аби вберегти їх від крадіжки.

Ще один невідомий зловмисник зумів виманити понад 8 тисяч гривень у 35-річної тернополянки. Психологічний прийом афериста «у вас намагаються вкрасти гроші з картки» знову спрацював: жінка повірила, що це справжній працівник банку і почала допомагати аферисту красти власні кошти з картки. Довелося згодом телефонувати в поліцію.

Вкотре нагадуємо – не довіряйте незнайомим людям конфіденційну інформацію. Банк ніколи не запитуватиме у клієнта персональні дані клієнта, тож ні в якому разі не надавайте дані своєї картки людині, що представилася співробітником вашого банку, а тим паче покупцям чи продавцям інтернет-сайтів.

У випадку, коли до вас телефонують з проханнями перевести гроші на безпечний рахунок, збільшити строк дії картки, і при цьому вимагають захисні дані чи коди з смс, кладіть слухавку та самостійно перевіряйте усю інформацію у відділені банку.