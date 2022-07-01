Водійці, яка в’їхала в Катедру у Тернополі, продовжили запобіжний захід

Ірині Яворській-Скрабут, яка автомобілем заїхала в тернопільську Катедру, продовжили запобіжний захід на 30 днів. Про це розповіла Суспільному суддя-спікерка міськрайонного суду Анна Мостецька.

За її словами, зараз жінка, внісши заставу майже 50 тисяч гривень, перебуває на волі.

“Продовжено строк дії обов’язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду, не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу слідчого, прокурора чи суду, пройти курс лікування від наркологічної залежності, здати на зберігання до відповідних державних органів паспорт, що дає право на виїзд за кордон, до 23 години 59 хвилин 25 липня 2022 року”.

Нагадаємо, вночі 23 квітня Ірина Яворська-Скрабут заїхала автомобілем в Архикатедральний собор Тернополя. 27 квітня у міськрайонному суді жінці обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави 49 тисяч 600 гривень. Її жінка внесла. Ірині Яворській-Скрабут інкримінують пошкодження релігійних споруд. Санкція цієї статті передбачає арешт до шести місяців, обмеження волі до трьох років або ж позбавлення волі на такий самий термін.