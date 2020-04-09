У Підгаєцькому районі підтвердили ще один випадок коронавірусу — в одного з чотирьох членів сім’ї у с. Яблунівка
Сьогодні оприлюднено результати проведеного дослідження на підтвердження коронавірусної інфекції у 5 жителів с. Яблунівка.
Згідно з даними Тернопільського обласного лабораторного центру, в однієї особи підтверджено позитивний результат на коронавірусну інфекцію. В чотирьох контактних осіб (члени сім’ї) – негативний результат.
√ Станом на 9 квітня 2020 року, в районі є 4 особи з підтвердженим результатом на коронавірус.
√ На самоізоляції на сьогоднішній день перебуває 160 осіб, 222 особи – знято з обліку.