У Підгаєцькому районі підтвердили ще один випадок коронавірусу — в одного з чотирьох членів сім’ї у с. Яблунівка

Сьогодні оприлюднено результати проведеного дослідження на підтвердження коронавірусної інфекції у 5 жителів с. Яблунівка.

Згідно з даними Тернопільського обласного лабораторного центру, в однієї особи підтверджено позитивний результат на коронавірусну інфекцію. В чотирьох контактних осіб (члени сім’ї) – негативний результат.

√ Станом на 9 квітня 2020 року, в районі є 4 особи з підтвердженим результатом на коронавірус.

√ На самоізоляції на сьогоднішній день перебуває 160 осіб, 222 особи – знято з обліку.

Галина Дуда , голова Підгаєцької РДА