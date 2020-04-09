“Прикупив за 118 800 грн 200 комлектів” – Притула взявся за забезпечення лікарів захисними комплектами

Невтомний волонтер та телеведучий Сергій Притула скерував свою енергію у напрямку допомоги медикам, адже вони зараз нарівні з українськими військовими на передовій – у боротьбі з коронавірусом.

“Перші пару сотень комплектів розлетілись по країні”, – написав Притула у своєму Facebook і, як завжди, виклав детальний фінансовий звіт. З допису Сергія також зрозуміло, що він разом з друзями за власні кошти придбав ще 300 захисних медичних комплектів.

“Перші пару сотень комплектів розлетілись по країні.

На Патреоні в кінці березня вдалось зібрати 95000 грн, докинув ще трохи зверху своїх і прикупив за 118 800 грн 200 комплектів захисту для лікарів. Замість запланованих 100. Пішли на Полтаву і Херсон.

Перш ніж у когось виникне бажання повправляти мені мізки і розказати, куди треба було надсилати захист, прошу не витрачати час на писанину в коментах, бо тут я звітую тільки про те, на що збирав гроші по людях на Патреоні, а не про те, куди ми ще з друзями відправили 300 комплектів придбаних за власний кошт.



Збір на Патреоні триває. Трошки детальніший звіт на моєму каналі в ютубі. Не ставлю тут посилання на нього, бо тоді ФБ вмикає свої алгоритми і пост бачить в 10 разів менше людей, ніж зазвичай. Якщо цікаво буде подивитись, то забийте в ютубі в пошуку «Сергій Притула» і там натрапите на мій канал.

Зараз запланували придбати ще 250 комплектів. У мене на сторінці, зверху, чітко вказано шлях, як можна долучитись. Адреса сторінки на платформі під текстом «ДЛЯ ІНШИХ ХОРОШИХ СПРАВ».

Поки все. Працюємо далі.

Будьте відповідальні і не додавайте лікарям зайвої роботи, дотримуйтесь усіх рекомендацій МОЗу на час карантину!”