Як на Тернопільщині штрафують за порушення карантину

54 адміністративних протоколи поліцейські Тернопільщини склали за порушення карантинних заходів.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НПУ в області.

«З 12 березня в Україні запроваджено карантин, жорсткіші попереджувальні заходи діють з 6 квітня – за їх дотриманням стежить поліція, що несе посилено службу. З початку дії карантинних заходів поліцейські Тернопільщини склали 54 адміністративних протоколи», – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, притягнення до відповідальності – це крайній захід. Найперше завдання – попередити, роз’яснити, запобігти. Проте є люди, котрі свідомо ігнорують превентивні заходи.

Станом на ранок 9 квітня 46 протоколів направлено до суду.

Зокрема, на рішення Феміди очікує житель обласного центру, котрий в громадському місці перебував без засобів захисту та в стані алкогольного сп’яніння.

Дільничні інспектори виявили порушника на бульварі Данила Галицького.Чоловіка було доправлено до міського відділу поліції та складено два адміністративні протоколи за порушення карантинних заходів та появу в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.