Як на Тернопільщині штрафують за порушення карантину
54 адміністративних протоколи поліцейські Тернопільщини склали за порушення карантинних заходів.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НПУ в області.
«З 12 березня в Україні запроваджено карантин, жорсткіші попереджувальні заходи діють з 6 квітня – за їх дотриманням стежить поліція, що несе посилено службу. З початку дії карантинних заходів поліцейські Тернопільщини склали 54 адміністративних протоколи», – йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронців, притягнення до відповідальності – це крайній захід. Найперше завдання – попередити, роз’яснити, запобігти. Проте є люди, котрі свідомо ігнорують превентивні заходи.
Станом на ранок 9 квітня 46 протоколів направлено до суду.
Зокрема, на рішення Феміди очікує житель обласного центру, котрий в громадському місці перебував без засобів захисту та в стані алкогольного сп’яніння.
Дільничні інспектори виявили порушника на бульварі Данила Галицького.Чоловіка було доправлено до міського відділу поліції та складено два адміністративні протоколи за порушення карантинних заходів та появу в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння.