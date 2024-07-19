У Підволочиській громаді на Тернопільщині відкрили молодіжний простір «Знайди себе» за підтримки Програми USAID DOBRE

У Підволочиській громаді, яка розташована в східній частині Тернопільської області, проживають майже 5 тисяч молодих мешканців, а також працюють різні молодіжні організації. Відтепер у них є свій молодіжний простір, який отримав надихаючу назву «Знайди себе». Донедавна в юнацтва не було власного приміщення для організації подій та активностей.

– Наша молодь дуже потребувала власного простору. І під час опитувань, які раніше проводилися в громаді, вона голосувала за таку ідею найбільше, – розповіла молодіжна працівниця простору «Знайди себе» Андріана Габрилей. – До цього молоді люди переважно або сиділи вдома в гаджетах, коли надворі була погана погода, або збиралися на лавочках у центрі селища чи на стадіоні.ТорікПідволочиська селищна рада вирішила створити в одній із вільних кімнат центральної бібліотеки окрему локацію для молоді, а з обладнанням допомогла Програма USAID DOBRE.

Для новоствореного молодіжного простору Програма закупила устаткування на суму понад 427 тисяч гривень. Тепер тут є всі можливості, щоби провести час за переглядом фільмів, влаштовувати різноманітні заходи, навіть відсвяткувати день народження. Великий екран дозволяє проводити шкільні презентації чи навчальні тренінги, майстер-класи, адже в місцевих школах такого обладнання немає. Також молодіжний простір отримав радіосистему, звукопідсилювачі, фотоапарат зі штативом, ноутбук, проєктор та іншу техніку й меблі.

– Програма USAID DOBRE допомагає та підтримує розвиток молодіжної інфраструктури в територіальних громадах. Дуже важливо, щоб цей процес був комплексним, – зазначила спеціалістка із залучення громадськості Програми USAID DOBRE Галина Скальська. – Ми радо підтримали ідею створення молодіжного простору в Підволочиській громаді. Але ще важливіше, що в громаді також запровадили посаду молодіжного працівника. Це дозволить стало розвивати молодіжний напрям, наповнювати активностями простір «Знайди себе» та чути потреби молоді громади.

На відкриття молодіжного простору також завітали експерт із місцевого економічного розвитку Програми USAID DOBRE Віталій Юрків, спеціалістка із місцевого економічного розвитку Олеся Хомин і фахівець із управління проєктами та програмами в сфері розвитку громад Олег Процик.